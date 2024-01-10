Известный ансамбль из Романово выиграл деньги на пошив костюмов

Новые костюмы за 100 тыс. рублей шьют для одного из старейших творческих коллективов Романовского района ансамбля «Бабье лето».

Такая покупка стала возможной благодаря победе в краевом марафоне, в котором районы соревновались в проведении культурных мероприятий. Без этого коллектива в Романовском районе не обходится ни один концерт или праздник. Солистки ансамбля на сцене привыкли работать наравне с молодыми. И в том числе, их заслуга – призовое место в краевом марафоне. В течение года все районы демонстрировали насыщенность и яркость культурной жизни и активно освещали мероприятия в СМИ. Такой культурный марафон в Алтайском крае проводится второй год. И второй год подряд Романовский район – в числе победителей. В прошлом году на выигранные деньги купили новые инструменты для единственного в крае сельского ансамбля барабанщиц. В этот раз решили поощрить «Бабье лето». Шить новые платья будут в Барнауле.

Эльмира Мальцева

Взято отсюда.

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