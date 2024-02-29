Известный балалаечник, выступавший перед президентами многих стран мира, сыграет с Алтайским оркестром «Сибирь»

16 марта Алтайский государственный оркестр «Сибирь» представит премьерную концертную программу «Балалайка не формат».

Вместе с оркестром в программе примет участие лауреат международных конкурсов, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Андрей Горбачёв (балалайка, г.Москва). Им сыграно более двух тысяч концертов по всему миру, в ыступал перед президентом России Владимиром Путиным, королевой Англии Елизаветой II, главами других государств.

На его счету более тридцати мировых премьер новых оригинальных сочинений для балалайки.

В концертной программе «Балалайка не формат» зрители услышат премьерные произведения: Михаила Броннера «Сюита для балалайки и оркестра «Виртуальный Казанова», Ефрема Подгайца «Декабрь» и «Якутский концерт».

Начало концерта 17.00

Взято отсюда.

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