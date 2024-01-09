Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Известный барнаульский дизайнер обрушился с критикой на аэропорт Толмачево

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Известный барнаульский дизайнер обрушился с критикой на аэропорт Толмачево

Аэропорт Толмачево Фото: Ангелина Вайгель

Данил Снитко пожаловался на отсутствие доступной среды, в частности отсутствие работающих эскалаторов и траволаторов, и послал проектировщиков терминала в ад

Известный дизайнер, основатель алтайского брендингового агентства “Два слова” Данил Снитко раскритиковал терминал аэропорта Толмачево, пишет “Континент Сибирь”.

Снитко пожаловался на длинные коридоры и неработающие эскалаторы, назвав аэропорт худшим в мире, и эмоционально пожелал его проектировщикам гореть в аду.

“Чтобы выйти на улицу, мне пришлось на опухшей ноге, с рюкзаком и чемоданом, проковылять весь новый терминал до конца, потому что, хотя там и предусмотрено много выходов, открыт только — сюрприз!!! — самый-самый дальний… Желаю проектировщикам и руководству аэропорта Толмачево в новом году — гореть в аду”, — написал предприниматель у себя в соцсетях.

К слову, архитектор Александр Деринг присоединился к сказанному, отметив, что у него сложились те же впечатления.

Ранее в Барнауле дали старт строительству нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий в аэропорту имени Германа Титова.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
Новости Горняк

Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 10 по 12 января 2024 года

09.01.2024

 Интересное

️В Алтайском крае погода позволила открыть проезд по трассам

09.01.2024

 Интересное

Очередная ракетная атака произошла над Белгородом – есть пострадавшие

09.01.2024

 Интересное

Источник: мать погибшего младенца на Алтае скрывала его смерть несколько дней

09.01.2024

 Интересное

На Алтае произошел крупный пожар на турбазе в Чемальском районе

09.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Красноярске продолжают поиски пропавшего игрока БК Барнаул Антона Петухова

09.01.2024

 Интересное

Блогер бросил двухмесячного ребенка в сугроб ради лайков и подвергся критике

09.01.2024

 Интересное

Стало известно новое предсказание Ванги на 2024 год

09.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае за новогодние каникулы на дорогах погибли три человека

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix