Аэропорт Толмачево Фото: Ангелина Вайгель

Данил Снитко пожаловался на отсутствие доступной среды, в частности отсутствие работающих эскалаторов и траволаторов, и послал проектировщиков терминала в ад

Известный дизайнер, основатель алтайского брендингового агентства “Два слова” Данил Снитко раскритиковал терминал аэропорта Толмачево, пишет “Континент Сибирь”.

Снитко пожаловался на длинные коридоры и неработающие эскалаторы, назвав аэропорт худшим в мире, и эмоционально пожелал его проектировщикам гореть в аду.

“Чтобы выйти на улицу, мне пришлось на опухшей ноге, с рюкзаком и чемоданом, проковылять весь новый терминал до конца, потому что, хотя там и предусмотрено много выходов, открыт только — сюрприз!!! — самый-самый дальний… Желаю проектировщикам и руководству аэропорта Толмачево в новом году — гореть в аду”, — написал предприниматель у себя в соцсетях.

К слову, архитектор Александр Деринг присоединился к сказанному, отметив, что у него сложились те же впечатления.

Ранее в Барнауле дали старт строительству нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий в аэропорту имени Германа Титова.

Взято отсюда