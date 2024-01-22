Фотограф рассказал, как добирался до Южной Джорджии и почему считает эту локацию своей любимой. Уже через пару дней он отправляется за новыми приключениями

Победитель конкурса National Geographic фотограф Евгений Борисов, провел встречу в ГМИЛИКЕ. Он рассказал о последней экспедиции, в которой сделал 14 тысяч снимков.

Двухмесячная экспедиция длиной в 67 тысяч километров проходила через Дубай, Уганду, Мадагаскар и Южную Джорджию.

“Для меня, как для фотографа дикой природы, конечно, Южная Джорджия – фаворит. Потому что это труднодоступное и редкое место, где большое количество животных и птиц в одном месте и без вмешательства людей”, – отметил он.

До Южной Джорджии необходимо добираться на корабле со стороны Патагонии либо Фолклендских островов. Борисов с другими фотографами шли через Атлантический океан четыре дня ради снимков.

Уже в среду фотограф отправляется в Таиланд, а в начале февраля переместится в Японию. В планах подать снимки на международный конкурс “Золотая черепаха”. В прошлом году он взял в нем третье место.

Взято отсюда