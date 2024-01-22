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«Жадненькая торговля». Почему в Барнауле подорожали огурцы — ответ экономиста

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По словам Ижболдина-Кронберга, спада цен на овощ не стоит ждать до весны

«Жадненькая торговля». Почему в Барнауле подорожали огурцы — ответ экономиста

Теперь не только яйца и курица. Еще и огурцы подорожали до 200 рублей за килограмм и выше. Об этом рассказали «Амику» барнаульцы. Таким образом за несколько месяцев взлетели в цене несколько категорий жизненно важных продуктов.

Это подтверждает и «Алтайкрайстат». По данным ведомства на январь этого года килограмм огурцов в среднем по региону стоит 242. Самые дорогие овощи в Белокурихе — больше 252 рублей за килограмм. А самые бюджетные — в краевой столице (239 рублей).

«Жадненькая торговля». Почему в Барнауле подорожали огурцы — ответ экономиста

NGS22.RU спросил у доцента кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Анатолия Ижболдинга-Кронберга, что случилось с ценами на огурцы.

— Климат у нас, так скажем, не теплый, поэтому затраты на выращивание огурцов зимой, естественно, растут. Они же в теплицах [растут], а не на открытом воздухе. Греют их не бесплатно. Тем более, что температуры в этом году разные бывали. Плюс инфляция — нужно повышать зарплаты работникам. Но бизнесмену нужно не только покрыть издержки, но и получить прибыль. У нас достаточно жадненькая торговля. Ритейлеры приличную наценку берут.

Другой фактор — покупательская способность.

— Если люди раскупают по таким ценам, стоимость не снижается. Если будут меньше покупать, возможно, снизят цены. Но до марта-апреля будет такая ситуация [с огурцами]. С яйцами как получилось: граждане возмутились — цены поправили. Но за каждым продуктом не уследишь. В целом, причины можно свести до инфляции, которая сейчас высокая. Официально — в пределах 8%, а на деле зачастую — до 30–40% на продовольствие.

Возможность импорта огурцов на Алтай экономист тоже не исключает.

Недавно барнаульцы поделились в Сети фото удивительно дешевых (и маленьких) куриных яиц. Посмотрите, как выглядит сегодня десяток за 70 рублей. Наши коллеги из «Фонтанки» узнали, что еще подорожает в этом месяце (даже вода).

Взято Источник
22.01.2024

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