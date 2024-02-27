«Жаловалась любовникам, что я ее избиваю». Самые откровенные цитаты Константина Падуна из зала суда об убитой экс-жене

Житель Барнаула, убивший экс-жену, перед приговором выступил в прениях

Падун долго очернял убитую, рассказывая детали их совместной жизни

26 февраля Ленинский районный суд приговорил жителя Барнаула Константина Падуна к 9 годам колонии строго режима за убийство бывшей жены Елены. Напомним, во время ссоры из-за жилищного вопроса мужчина задушил экс-супругу. Перед вынесением приговора мужчина выступил в прениях. Он долго очернял убитую, рассказывая детали их совместной жизни, а также объяснил, почему после якобы нечаянного убийства спрятал труп на крыше. Публикуем некоторые высказывания осужденного.

«Вела аморальный образ жизни»

– Елена уже в браке вела аморальный образ жизни, встречалась с мужчинами. Причем не с одним. Это могут подтвердить свидетели. Она им рассказывала, что я якобы избиваю ее.

– С одним произошел серьезный конфликт. У них близкие отношения были с 2021 года (когда Падуны были еще в браке, – прим. ред.). Они целовались прилюдно – у меня есть тому доказательства. Елена пожаловалась, что я якобы на нее нападаю. И он пришел со мной разбираться. А я в это время спокойно играл с детьми и никого не трогал. Он неожиданно напал на меня, бил примерно 25 минут, у меня тогда были серьезные травмы, две операции. После этого случая возбудили уголовное дело.

«Написала 20 заявлений в полицию»

– Елена всегда первой нападала. Она неоднократно кидалась на меня с дракой. Причем с опасными предметами в руках. У меня имеются видеозаписи. Она наносила мне удары зеркалом – много ударов. И в тот вечер (когда произошло убийство. – прим. ред.) конфликт спровоцировала Елена.

– Она подала на меня в полицию порядка 20 заявлений о побоях. Сотрудники полиции приезжали, я показывал им видеозаписи. Они выносили отказ в возбуждении дела из-за отсутствия состава преступления и из-за отсутствия события. Она просто пыталась меня оклеветать, все ее заявления были ложными. Она жаловалась, что я снимаю ее на телефон. Но это был единственный способ защититься от ее ложных доносов.

– То, что я оскорблял Елену при детях, бил головой о стену, не соответствуют действительности. Этого не было. Я не бил Елену. Единственный раз после ее заявления суд признал меня виновным. Она заявляла, что я бил ее кулаками и долбил руками. Но синяки были в таких местах, в которые не бьют.

– Дети подтвердили бы, что я никогда не наносил удары Елене. Это она бегала за мной и кидалась с дракой. А я закрывался от нее в ванной или спальне. Но детей на этот счет не опросили.

«Был заложником»

– Я был заложником в этой квартире, а не Елена. Это мое жилье, полученное по наследству. Это не она покупала. Она никак не участвовала в приобретении этого жилья (напомним, что супруги не разъезжались, так не могли разобраться с квартирой, – прим. ред.).

– Говорят, что я якобы отказывался от вариантов переезда. Будто хотел остаться в квартире, чтобы «мучать ее». Якобы она предлагала мне отписать квартиру ее умершей матери. Но не сделала этого. Также она могла перечислить мне деньги на взнос по ипотеке. Но денег не поступило. У меня не было возможности переехать.

– Любовник Елены утверждает, что слышал, что я отказывался от варианта переехать в квартиру ее матери. Но он в тот момент сам там проживал по договору аренды. Я не мог бы туда переехать, пока он не съедет. Также потом там жили другие арендаторы.

– Елена взяла кредит, чтобы самостоятельно нанять рабочего и сделать ремонт в квартире. Однако наткнулась на халтурщика, который затянул ремонт. И мне пришлось много чего доделывать (Падун профессионально занимался отделочными работами, – прим. ред.) По сути, она отдала кредитные деньги мошенникам. Только незначительная часть ушла на ремонт. И кредит, по сути, мы выплачивали вместе, так как Елена всегда просила меня частично компенсировать какие-то расходы…

– Я делал видеозаписи, как она просит меня делать перечисления. То есть быт у нас был совместным. Она считала после развода, что мы должны пополам все платить. А до развода я все сам оплачивал.

«У меня на руках были желтоватые следы»

– Результат судебно-медицинской экспертизы о наличии на теле Елены кровоподтеков якобы доказывают мой умысел в убийстве. Но они были на тех частях тела, по которым не наносят удары. На кулаке, например, у нее был кровоподтек. Получается, я ее в кулак ударил? Я не знаю, как он мог там появиться.

– Показания об отсутствии кровоподтеков (перед убийством. – прим. ред.) прошу воспринимать критически. Ее в тот день видел любовник только на улице, она была полностью в одежде, и он ничего не мог рассмотреть. Показания соседа тоже прошу принять критически, так как он сильно пил и находился в неадекватном состоянии.

– На моем теле повреждений не обнаружили (после убийства, – прим. ред.). Просто спросили, какие жалобы. Но особо тело не осматривали, не раздевали. У меня на руках, считаю, были желтоватые следы, но я не стал о них заявлять, и никто на них не обратил внимания.

«Я не имею права на самооборону?»

– Я схватил ее за шею и сдавил. Но такой удушающий прием применяют и сотрудники полиции, и спортсмены-борцы. Я не желал ее смерти и не желаю. Я хотел предотвратить нападение. В темноте не смог другим образом это сделать.

– Я спал и растерялся. Я находился в шоковом состоянии, не мог осознать, что произошло. Я поздно понял, что Елена мертва. Вызывать скорую было бесполезно. Мне тяжело было понять, как действовать в такой ситуации.

– Я ростом я выше, но тоже худой. Но даже если между нами была бы огромная разница в комплекции, почему я не имею право на самооборону?

– Обвинение утверждает, что доказательством умышленного убийства является то, что дети не слышали скандала. Это якобы доказывает то, что Елена не нападала первой. Но дети спали. Между их и моей дальней комнатой большое расстояние.

– Я сам явился в полицию с явкой с повинной. Там утверждают, что якобы они нашли тело и задержали меня. На самом деле, я во всем признался сам. Мы приехали с тремя сотрудниками полиции. Я все показал и рассказал, и только потом были привлечены понятые, начали делать записи. Все доказательства были взяты только от меня.

– Я ответил на доводы и считаю, что моя вина в умышленном убийстве не доказана никакими материалами дела…

После этой речи суд вынес приговор Константину Падуну по ч.1 статьи 105 – умышленное убийство.

26 февраля в Барнауле суд поставил точку в громком деле об убийстве матери двоих детей Елены Падун. Ее экс-мужа Константина Падуна признали виновным по ч.1 ст. 105 «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку», сообщили в управлении Следкома и прокуратуре края

– Я вину признал, раскаиваюсь, и с самого начала раскаивался, именно поэтому пришел с явкой. Все, что от меня требовалось для судебного дела, разбирательства, я все предоставил, ничего не скрывая. Я осознаю, что от моих действий наступила смерть Елены. Но это был не намеренно (подробнее)

Взято отсюда

27.02.2024