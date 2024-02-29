Жди, толкай, топчи: в Бийске обострилась ситуация с общественным транспортом

Из-за недостаточного количества транспорта на линиях образуется давка

Не только в сильные морозы бийчане жаловались на работу общественного транспорта, наладить своевременную и комфортную перевозку не получается ни на одном виде транспорта. Маршрутки, автобусы, трамваи, часто переполнены, подходят не вовремя, ломаются, водители пропускают остановки.

27 февраля утром в 7.45 еле втиснулась в автобус №55, – пишет подписчик группы ВКонтакте “Инцидент Бийск”. – Женщину зажала входная дверь, ругались на протяжении всего маршрута. Водитель активно участвовал в спарринге.

Ехать в консервной банке в любое время дня – такое себе удовольствие. А еще обматерят, толкнут, в том числе и кондуктор. С нашей зарплатой на такси много не поездишь.

Я вчера маршрут №35 полчаса ждала. Хорошо, что на улице не мороз.

Вечером автобуса не дождаться совсем!

В администрации Бийска не раз подчеркивали – основа проблемы в частых поломках техники, а также недостаточном количестве водителей.

Фото: Редакция “БР”

Бийчане отмечают, что сложнее всего воспользоваться общественным транспортом в часы пик, утром и вечером.

– Битком все автобусы, толкают, ноги все оттопчут, ад кромешный! – так описывают поездки в соцсетях. – Люди как скот едут, реально, издевательство! Самое обидное, что ничего не изменится, к сожалению! В автобусах № 77 лучше вообще не ездить, в них если залезешь, раздавят конкретно. Перевозчик хоть бы приобрел немного автобусов более вместительных! Хорошо еще, что трамваи худо-бедно ходят, спасают население.

Продолжаются жалобы и от жителей заречья: казалось бы, самое тяжелое время – ремонт моста в летний период, уже позади. Люди надеялись – осенью и зимой станет полегче, но среднее ожидание транспорта на остановке выходит за условленные рамки.

В автобусах №21 очереди постоянно, битком ходят, не залезть!

Автобусы очень редко стали ходить, а маршрутка №46 утром – это просто страшно, если влезешь – то повезло, очень редко ходят.

Многие люди стоят на остановках, которые уехать не могут и так происходит каждый день не зависимо от погоды , численность автобусов очень сильно сократилась, в автобусе очень большое количество людей .

Автобусы так набиты людьми, что вдох сделать не получается. Полные остановки народу, которые не могут зайти в автобус и ждут следующего, а следующий – такой-же. Кто на своем транспорте добирается – не поймет.

Еще одно неудобство – оплата проезда на входе. Пока люди рассчитываются, картой или деньгами, образуется очередь. В маршрутках выход только один, и пока люди готовятся к выходу “на следующей остановке”, мешают тем, кто заходит.

– Когда автобус переполнен это просто невыносимо, кондуктор пытается протиснуться между пассажирами или же перебегает с одной двери во вторую. В Барнауле люди спокойно рассчитываются на выходе и нет проблем. Раньше же вели расчет при выходе и все нормально было.

Кажется, в такой ситуации относиться друг к другу по-человечески водителям, кондукторам и пассажирам становится все сложнее. Так, пожилая бийчанка в соцсети “Инцидинет Бийск” рассказала, что когда она с семилетним внуком стояла на остановке “Детская поликлиника” в один из самых морозных вечеров, два экипажа нужного маршрута лихо пронеслись мимо.

– У них все хорошо, а я не знала, куда бежать греться, потому что на этой остановке нет магазинов, – пожаловалась она.

Профессия “водитель общественного транспорта” стала тяжелой и в какой-то мере неблагодарной. Анонимно мужчины рассказывают о бешеном графике работы, недостаточной зарплате, даже невозможности нормально пообедать. Отсюда и равнодушие.

– Вчера не добежала несколько метров на маршрутку №77, водитель закрыл дверь и махнул рукой, типа, ну на фиг тебя. Автобус полупустой был. Сложно что ли было одну секунду подождать? Следующий минут 15 ждали, – приводит в пример нередкую ситуацию бийчанка.

Из-за того, что водители торопятся, они проезжают остановки, если они не заявлены “по требованию”, и случается что тот, кто собирался выйти, не успевает это сделать. Чаще всего – это дети.

– Видела, как ребенка увезли на остановку дальше, не остановились, хотя он просил остановить. А шел он с тренировки, уставший, да еще тяжеленный портфель за спиной! Все это при морозе минус 30.

Администрация успокаивает в одном – в настоящее время хотя бы не ожидается повышение тарифа на проезд. Предлагается не “замалчивать” ситуации и сообщать о них в ведомство.

– В подобных ситуациях рекомендуем сразу обращаться к дежурному диспетчеру по городскому автотранспорту: т. 8 (3854) 55-55-09 (круглосуточно). Также можно оставить вопросы и жалобы на сайте предприятия по адресу: www.bus22.ru во вкладке «Обращения», – пояснили там.

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Взято отсюда