реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Железнодорожный тур запустят из Новосибирска в Бийск и Шерегеш

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Железнодорожный тур запустят из Новосибирска в Бийск и Шерегеш

Поезд Фото: t.me/altaigovernment

Создание маршрута обсуждается еще с лета 2023 года представителями турбизнеса, компанией “РЖД” и перевозчиками. Предполагается, что маршрут будет работать в режиме выходного дня

Из Новосибирска в Шерегеш и Бийск в 2024 году запустят туристический поезд, сообщил ТАСС председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации “Сибирское соглашение” Геннадий Гусельников.

Предполагается сделать железнодорожный маршрут Новосибирск – Бийск – Шерегеш – Новосибирск туром выходного дня. На поезде туристы смогут за выходные побывать на горнолыжных базах Алтайского края (ближе всего к Бийску находится Белокуриха) и Кузбасса и вернуться в Новосибирск.

РЖД уже готова запустить поезда, сейчас решается вопрос с туроператорами. В настоящее время нет подобных туров, которые бы охватывали сразу оба курорта.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

В Барнауле продолжают бороться с гололедом

17.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

17.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайкрайстате заявили, что зарплаты выросли почти до 50 тысяч. А сколько получаете вы?

17.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле снова вырастут цены на проезд. Или нет? — Ответ мэрии

17.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае проиндексировали пособия. Сколько теперь получают матери-одиночки и военнослужащие

17.01.2024

 Новости Алтай

Молодого бийчанина подозревают в спонсировании терроризма. Он переводил деньги украинским военным

17.01.2024

 Новости Алтай

«Пишу жалобу — инсулин появляется». Жительница Барнаула с диабетом рассказала, как выбивает льготные препараты

17.01.2024

 Новости Алтай

Кандидат в президенты Борис Надеждин собирает подписи в Барнауле

17.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе — его проведет участница олимпиады в Сочи

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске