Поезд Фото: t.me/altaigovernment

Создание маршрута обсуждается еще с лета 2023 года представителями турбизнеса, компанией “РЖД” и перевозчиками. Предполагается, что маршрут будет работать в режиме выходного дня

Из Новосибирска в Шерегеш и Бийск в 2024 году запустят туристический поезд, сообщил ТАСС председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации “Сибирское соглашение” Геннадий Гусельников.

Предполагается сделать железнодорожный маршрут Новосибирск – Бийск – Шерегеш – Новосибирск туром выходного дня. На поезде туристы смогут за выходные побывать на горнолыжных базах Алтайского края (ближе всего к Бийску находится Белокуриха) и Кузбасса и вернуться в Новосибирск.

РЖД уже готова запустить поезда, сейчас решается вопрос с туроператорами. В настоящее время нет подобных туров, которые бы охватывали сразу оба курорта.

Взято отсюда