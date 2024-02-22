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Жемчужина в огородах. В барнаульском поселке Власиха появится стеклянный магазин

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Крохотный двухэтажный магазин решено построить в барнаульском поселке Власиха напротив почты. Уже готов проект, который согласовал градосовет

В барнаульском поселке Власиха построят небольшой двухэтажный магазин. Архитекторы предложили необычное для этой “сельской” части города решение фасадов – внушительная их часть будет остеклена. На градостроительном совете 15 февраля эскиз согласовали без существенных замечаний.

Строить магазин будут на компактном участке на перекрестке ул. Мамонтова и Первомайской. Рядом почта, двухэтажный дом и частные строения, в том числе гараж. Магазин выйдет скромным – с двумя торговыми залами на первом и втором этажах по 25 кв. метров каждый. Фасад сформирует кирпичная кладка, штукатурка, но основную площадь займет остекление.

Такое решение – “обилие стекла посреди такого оазиса” – вызвало вопрос у члена градосовета Сергея Шадрина. По его мнению, современная архитектура среди такой окружающей застройки смотрится непривычно, не на месте. “Но тем не менее, отторжения нет”, – подчеркнул он.

Архитектор Владимир Ломакин ответил, что хотел сделать проект интересно. В итоге на градосовете его согласовали.

Взято отсюда

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