Жемчужную свадьбу отметили супруги Минаковы из Алейска

Супруги Минаковы Алексей и Наталья уже 30 лет носят гордое звание «Семья»! За 30 совместно прожитых лет супруги по-прежнему излучают друг для друга свет и добро, в их сердцах живут любовь и взаимная благодарность за прожитые годы. Алексей и Наталья родом из города Алейска. Несмотря на то, что оба проходили службу в 41-ой ракетной дивизии, знали друг друга только заочно. Уютное кафе в военном городке стало местом их первой встречи. Тогда Алексей обратил внимание на скромную и красивую девушку, осмелился пригласить её на танец, завязался разговор. Нежная дружба превратилась в красивые ухаживания. 12 марта 1994 года в отделе ЗАГС города Алейска молодые люди зарегистрировали свой брак. На окраине города супруги построили дом. Вокруг него династия Минаковых – Алексей, его сын Артём и отец Михаил Иванович высадили молодые сосны. Позже рядом стали появляться новые дома, сосны крепли и переулок получил название «Сосновый». Спустя 30 жемчужных лет в отделе ЗАГС снова звучит марш Мендельсона, волнение и трепет переполняли мужа и жену. В день 30-летия совместной жизни юбиляры взяли в свой дом частичку семейного очага «Сердце России», который будет согревать их своим теплом.

Взято отсюда.

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