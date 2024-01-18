Михаил и Юлия Южные Фото: inst/youzhnyofficial *

Юлия Южная умерла после тяжелой болезни, но какой именно – не уточняется. Жену теннисиста похоронили на Кунцевском кладбище

Жена бывшей восьмой ракетки мира Михаила Южного Юлия умерла в возрасте 40 лет. Она скончалась несколько дней назад в Дубае, сообщает MK.ru.

Похороны Юлии прошли 17 января в Москве. Ее проводили в последний путь на Кунцевском кладбище.

Михаил Южный – победитель десяти турниров АТР в одиночном разряде и девяти – в парном. В 2008 году он стал восьмой ракеткой мира. Михаил и Юлия поженились в 2008 году, у них трое детей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге под окнами многоэтажки нашли тело 16-летнего игрока хоккейного клуба “Динамо-Форвард”. По предварительным данным, тело школьника обнаружили прохожие под окнами 26-этажного дома.

Взято отсюда