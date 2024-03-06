Женщина отравилась угарным газом при пожаре в Бийске

Эвакуировано 15 человек.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Ночью 6 марта в квартире на первом этаже девятиэтажки на улице Декабристов в Бийске произошел пожар.

К моменту прибытия пожарных дым из квартиры распространялся по подъезду. В тушении были задействованы 9 человек личного состава, две автоцистерны и автолестница.

Эвакуироваться самостоятельно удалось 10 жильцам. Еще пятерым помогла выбраться газодымозащитная служба. С отравлением угарным газом госпитализировали 56-летнюю женщину.

Возгорание ликвидировано на площади 5 кв.м., сообщает МЧС по Алтайскому краю .

Взято отсюда.

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