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Женщина погибла, двое детей пострадали в ДТП на алтайской дороге

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Женщина погибла, двое детей пострадали в ДТП на алтайской дороге

Фото: t.me/sledcom04

Водитель не справился с управлением на обледенелой дороге, и автомобиль слетел с проезжей части. В аварии погиб человек

Житель Онгудайского района пойдет под суд за смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Так, 11 января 2024 года около 10.00 на 335 км автомобильной дороги Ябоган – Туекта на территории Онгудайского района водитель Toyota Corolla Spacio во время торможения на обледенелом участке не справился с управлением – автомобиль слетел с дороги и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП женщина-пассажир скончалась на месте. Двое детей получили травмы. Их вместе с водителем госпитализировали.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось , что на Алтае подросток вылетел из салона авто и погиб на месте ДТП.

Взято отсюда.

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