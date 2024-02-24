После этого текста, возможно, вы тоже раскроете в себе скрытый талант

24 февраля 2024, 14:00107Написать комментарий

Книга рекордов Гиннесса — наглядное доказательство, что в каждом из нас скрыт прирожденный талант. Просто не всем людям удается найти ту самую способность. Иногда главным умением человека может оказаться засовывание в нос спичек, как у Питера фон Тангена Бускове, который на днях прославился тем, что поставил рекорд, засунув себе в нос 68 спичек.

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Видео: Guinness World Records / YouTube.com

И это далеко не самый странный талант, который можно найти, листая Книгу рекордов Гиннесса. Рассказываем о пяти людях, которые нашли свое призвание в довольно необычных вещах (а еще показываем милый бонус в конце).

Учительница — поглотитель майонеза

Если вам когда-нибудь говорили, что вы очень быстро едите, возможно, вы сможете подвинуть с титула чемпиона Мишель Леско, знаменитую очень быстрым поглощением пищи. Учительница математики из США узнала о своей «сверхспособности» благодаря двум друзьям — парни предложили ей поучаствовать в конкурсе, но увидев, что им предстоит съесть 12 котлет, 12 ломтиков сыра, салат, помидор и гамбургер, резко передумали. А вот Мишель не отступила и, без труда справившись с конкурсом, поняла, что у нее талант.

Мишель Леско несколько раз попадала в Книгу рекордов Гиннесса: она съела тарелку макарон за 26,69 секунды и справилась с хот-догом без помощи рук всего за 21,6 секунды. Но самым впечатляющим рекордом стало поедание майонеза на скорость: за три минуты Мишель съела три с половиной банки, или почти два с половиной килограмма.

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Видео: Guinness World Records / YouTube.com

Пока что никто не смог сравниться с Мишель в поедании майонеза, но совсем недавно на горизонте замаячил потенциальный соперник — Андре Ортольф из Германии, еще один знаменитый скоростной едок. В декабре 2023 года он установил мировой рекорд, выпив литр томатного соуса за 55,21 секунды.

4 часа вместе с роем пчел

Советуем приготовиться всем, кого пугает лишь мысль о насекомых. Ведь сейчас мы покажем вам более 60 тысяч пчел, которые просидели на лице пчеловода из Индии больше четырех часов.

Парень, называющий себя Nature MS, с раннего детства с пчелами на ты. С насекомыми его познакомил отец, работающий на пасеке. Как-то раз он показал будущему чемпиону трюк: положил на ладонь ребенку пчелиную матку — и уже через несколько минут рой насекомых полностью накрыл руку мальчика.

Юного пчеловода так впечатлил этот трюк, что вскоре он усложнил фокус, покрыв насекомыми свое лицо. В Книгу рекордов Гиннесса парень попал в 24 года: более 60 тысяч пчел закрывали его лицо в течение четырех часов, десяти минут и пяти секунд.

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Видео: Newsflare / YouTube.com

Ел лук, кидал пакетики, засовывал свечи в рот

Мечта попасть в Книгу рекордов Гиннесса появилась у Уилла Тилмана в далеком 2000 году: в четвертом классе он впервые узнал о рекордсменах и даже попытался повторить некоторые из трюков, но безуспешно.

В 2021-м повзрослевший Уилл решил, что готов исполнить мечту. Проблема была только в одном — он понятия не имел, какой именно рекорд хочет установить. Изучив опыт других рекордсменов, Уилл Тилман выбрал три титула, за которые будет бороться, и дал себе неделю на достижение цели.

Начал парень с попытки побить рекорд по количеству брошенных в кружку чайных пакетиков: чтобы побить рекорд, ему нужно было бросить в цель восемь пакетиков за тридцать секунд. Но как бы ни старался Уилл, больше двух чайных пакетиков закинуть в кружку ему не удавалось.

Затем выбор Уилла Тилмана пал на титул по самому быстрому поеданию сырого лука. Но и тут ему не удалось обогнать чемпиона: Уилл съел луковицу за 4 минуты 55 секунд, а для рекорда нужно было уложиться в 29,56 секунды.

В итоге Уилл решил поставить рекорд, засунув в рот как можно больше горящих свечей. Для заветного титула ему нужно было уместить в себе 101 свечку.

Первая попытка оказалась неудачной — Уилл не выдержал жар от палящих у его лица свечей. Но уже со второй попытки ему удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса 2020 года. Правда, рекорд он так и не побил, лишь сравнялся с предыдущим чемпионом, засунув в рот 100 подожженных свечей.

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Видео: VICE / YouTube.com

Но Уилл не расстроился — после того, как ему вручили заветный диплом, он заявил, что наконец-то достиг цели, о которой мечтал еще в детстве, а также пообещал попробовать стать чемпионом, поставив новый рекорд.

Но сегодня это будет сделать намного сложнее, ведь в 2023 году новый рекорд поставил Дэвид Раш: его рот вместил целых 150 зажженных свечей.

Пачка конфет, немного терпения и уйма свободного времени

Иногда, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, достаточно поставить перед собой цель и иметь в запасе очень много свободного времени. Именно так рекордсменом стал Уилл Катбилл из Великобритании, которому курьер по ошибке вместо шоколадки положил в заказ пакетик M&M’s.

Решив перекусить, Уилл подумал, а почему бы не сложить конфеты друг на друга? Простой интерес сменился азартом, и на протяжении многих часов Уилл методично продолжал складывать конфеты друг на друга, раз за разом терпя неудачу.

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Видео: guinnessworldrecords / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена в РФ)

Спустя часы попыток, когда Уиллу наконец-то удалось сбалансировать башню из пяти конфет, он пришел в восторг. Но еще больший восторг наступил, когда Книга рекордов Гиннесса приняла его видео и засчитала рекорд.

— Всю жизнь я мечтал побить титул в Книге рекордов Гиннесса, я всегда этого хотел. Я покупал книги каждый год и всегда мечтал однажды прочитать в них свое имя, — признавался Уилл Катбилл.

Титулованный строитель башен из конфет считает, что каждый сможет повторить его рекорд, главное — не торопиться и не опускать руки.

Человек-магнит

В отличие от предыдущего чемпиона, ставшего рекордсменом от скуки, Абольфазл Сабер Мохтари из Ирана всю жизнь шел к титулу человека-магнита. По словам мужчины, талант удерживать на себе разные предметы он обнаружил еще в детстве и развивал его годами тренировок. Мохтари утверждает, что может сбалансировать на своем теле что угодно.

— Я имею в виду что угодно, любой предмет. Я могу приклеить к своему телу всё, что имеет поверхность, например пластик, стекло, фрукты, камень, дерево и даже взрослого человека, — рассказывал Мохтари Книге рекордов Гиннесса.

Но специализироваться иранский человек-магнит решил именно на ложках. В 2021 году мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса, удерживая на теле 85 ложек. В декабре 2023 года иранец решил бросить себе вызов — и установил новый рекорд, примагнитив к себе уже 88 ложек.

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Видео: Guinness World Records / YouTube.com

Милый бонус — колонна из собак

Талантливыми могут быть не только люди, но и животные. В Германии живет семья дрессировщиков Лауэнбургер, которая уже несколько раз ставила рекорды Гиннесса со своими питомцами. В 2019 году 12-летняя Алекса смогла заставить 8 собак выстроиться в линию на задних лапах и пройтись так пять метров. Спустя несколько лет отец семейства, Вольфганг, решил, что сможет побить рекорд, поставленный его дочкой.

Дрессировка заняла три года, и в 2023 году в Книге рекордов Гиннесса появился новый чемпион — Вольфганг смог заставить пройтись уже 14 собак.

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Видео: Guinness World Records / YouTube.com

Также между рекордами с линией отцу семейства удалось получить еще один титул в 2022 году — вместе со своей собакой он перепрыгнул через скакалку 32 раза за 30 секунд.

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Видео: guinnessworldrecords / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена в РФ)

Взято Источник

24.02.2024