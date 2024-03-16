Эпоха нулевых укрепила позиции — в моде неожиданно смелые сочетания, опасные юбки и голые плечи

16 марта 2024, 17:0042Написать комментарий

Календарная весна уже наступила. Надеемся и верим, что погода в скором времени переменится в приятную сторону, а пока изучаем новые весенние тенденции. Много, разные, на любой вкус. Боги модного Олимпа к нам благосклонны: в наступившем сезоне будем выделяться, сиять и миксовать одно с другим, вдохновленные эпохой нулевых — читаем материал наших коллег из NGS.RU и примеряем на себя.

Основная тенденция весны и лета — женственность. На смену бесформенному оверсайзу пришли облегающие силуэты, подчеркнутая ремнем талия, объемные плечи. Нарочитая сексуальность переходит в сдержанную и лаконичную: бельевой стиль несколько видоизменился — такой реализации вы еще не встречали, уверяем.

Яркие цвета, блеск, металлик, объемные формы и, конечно же, — аксессуары. Уделяйте внимание деталям, разбавляйте привычные образы новыми акцентами, пробуйте то, что давно хотели, но никак не решались. Миксуйте и экспериментируйте. Представленные ниже тренды лишь примеры — выбирайте то, что откликается вашему характеру, образу жизни, мировоззрению.

Красный цвет

Объявленный в прошлом году цветом года Viva Magenta так и не прижился. Цвет сложный: одно неверное движение — и ваш возраст визуально вырастет вдвое. Забываем. Вместо винно-ягодно-красного выбираем просто красный.

Особенно эффектно будут смотреться total-образы. Обратите внимание на красные брючные костюмы, платья, свитера или блузы. Для смелых — красный тренч из экокожи или — вау! — лаковый красный тренч. Можно использовать аксессуары в красном цвете: сумку, обувь, перчатки, шарф, шапку или берет.

Объемные цветы-броши

Самый женственный и самый весенний тренд из представленных. Цветок может быть как миниатюрным, так и гипертрофированно большим — зависит от ваших предпочтений. Маленькую брошь или чокер можно надеть на работу в офис, объемная 3D-роза во всю футболку или блузу отлично впишется в вечерний образ.

Цветок можно носить как украшение на ремне, как заколку, можно прикрепить на сумку или купить остроносые туфли с цветами на мысе. Цветочный принт на платьях будет весьма кстати на позднюю весну, ближе к лету.

Белье напоказ и кружево

Бельевой тренд сегодня выглядит иначе, чем раньше. Лет 5–7 назад мы носили топы с декоративным кружевом в зоне декольте, а сегодня такая вещь не годится даже в виде верха от пижамы. Дизайнеры пошли дальше и предложили модницам юбки и брюки, полностью состоящие из кружева. Миксуйте их со спортивным верхом: свитшотом, толстовкой или оверсайз-футболкой.

Здесь также обыгрывается подиумный тренд — белье напоказ: трусы и бюстгальтеры как самостоятельные элементы гардероба продемонстрировали модели бренда Miu Miu. Но всё же фешен-история хороша там, где нас нет. Применить тренд в наших реалиях трудно. Видоизмененный вариант: надеваем короткие шорты или велосипедки, а поверх — прозрачную кружевную юбку или брюки. Готово.

Банты

Кукольный тренд для любительниц романтичных образов в духе coquette core — нежная девочка-кокетка. Бант может использоваться как аксессуар в прическе, на обуви, на сумке. Особенно стильно смотрятся блузы с открытыми плечами, где зона декольте выполнена в форме объемного банта. Игривым и соблазнительным получится образ с бантом сзади, в области поясницы.

Небольшой бант можно использовать как брошь и прикрепить, к примеру, на ворот пиджака. Завяжите на бант пояс от платья или примерьте блузу с лентами на вороте, завязав их не как галстук, а как кокетливый бант. Тонкая тесьма на волосах в виде милого бантика будет гармонично смотреться в нежных летящих образах.

Комбинезоны

Стилисты уверяют, что комбинезоны заменят в наступившем сезоне платья. Джинсовые, костюмные, по типу робы, даже немного клоунские — каждая модница найдет комбинезон на свой вкус. Вещь сама по себе акцентная и представляет собой уже готовый образ, который лишь слегка следует дополнить аксессуарами или макияжем.

Непривычный вариант — комбинезон из твида. Будет смотреться по-настоящему стильно при соблюдении правила носки комбинезонов: акцент должен быть один, в противном случае вы рискуете выглядеть так, будто собрались выступать на арене цирка. Укороченный комбинезон тоже имеет право на жизнь, и даже мини, если ваша фигура и взгляды позволяют носить подобные модели.

Костюмы

В последнее время стиль «офис кор» привлекает к себе много внимания. Стилисты объясняют это веяние тем, что после пандемии и удаленной работы женщины и девушки рады возвращению в офис, который они тут же превратили в импровизированный подиум. Желание наряжаться и чувствовать себя королевой в своем отделе возросло во сто крат.

Брючные костюмы стали главным элементом. Брюки палаццо и жакеты прямого кроя остаются с прошлых сезонов. Особый шик — акцентные объемные плечи и подчеркнутая талия за счет кроя жакета или кожаного ремня (к ним тоже особенная любовь в этом сезоне).

Интересно смотрятся костюмы-тройки, а жилеты от костюмов можно носить вне комплекта: с джинсами или юбками. Отдельное внимание уделим офисным юбкам. Популярны костюмные юбки длины миди и макси, но не мини — в стиле «офис кор» они не приветствуются. Ну и решайте сами, радоваться или плакать от возвращенной дизайнерами юбки-карандаш: опасная вещь, которая действительно мало кому идет. Если быть совсем честными, по-настоящему хорошо такая юбка смотрится только на женщинах с модельными фигурами.

Градиент

Тем, кто устал от серости и пастельных монохромных образов, понравится яркий градиент с плавными переходами. Надеваем цветные платья в пол, мини или миди, акцентные футболки или рубашки, даже любимчик стилистов комбинезон может быть с градиентом.

С прошлого года задержался тренд на прозрачность: сетчатые водолазки или платья по фигуре по-прежнему держатся на плаву. Пусть они станут яркими. Принт тай-дай также будет уместен, но чуть менее контрастный: помним, что в этом сезоне в тренде плавный градиент.

Блеск и бахрома

И то и другое являются отдельными тенденциями с прошлых сезонов. Продолжаем носить их так же, как и носили: ковбойские кэжуал-образы с бахромой, казаками и шляпами в сочетании с клетчатыми рубашками, джинсами или штанами из экокожи. Металлический блеск на брюках или юбках остается, так же как и пайетки, которые вырвались из новогоднего плена.

Фишка сезона-2024 в том, что блеск и бахрому теперь можно миксовать. Блестящие казаки в серебре мы уже видели и успели полюбить, а к металлическим платьям с серебристой бахромой только присматриваемся. Помните, что в тренде красный цвет — почему бы не надеть блестящее красное платье, украшенное тесьмой с лентами? Главное — найти повод, чтобы выглядеть в нем уместно, а не глупо.

Юбка-баллон и открытые плечи

Эти юбки пришли к нам весной прошлого года. Модницы переживали, надолго ли? Романтично-воздушный тренд, который мгновенно завоевал сердца девушек. Выдыхаем: баллоны остаются. Длина макси, миди и даже мини. В этом сезоне стилисты предлагают носить баллоны не только в сочетании с оверсайз-футболками, свитшотами или худи, уводя образ в сторону спорт-шик, но и в сочетании с топами с открытыми плечами.

Тренд на открытые плечи мы не стали выделять отдельно, но он есть. После фильма «Барби» любовь к кукольным образам осталась, и если вам нравится, как выглядят все принцессы «Диснея» одновременно, то настал ваш звездный час — наряжайтесь и ни о чем не переживайте.

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Взято Источник

16.03.2024