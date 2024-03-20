“Жертва альфонса”: сибирячка влезла в кредит ради парня из мессенджера

После того, как мужчина занял деньги, он перестал выходить на связь

42-летняя жительница Новосибирска влезла в долги ради возлюбленного и оказалась обманутой, сообщает “КП-Новосибирск”. С 32-летним мужчиной сибирячка познакомилась в группе одного мессенджера. У пары стремительно завязались отношения.

“Он произвел впечатление успешного и решительного мужчины”, – отметила сибирячка.

Однако уже буквально через пару свиданий, ухажер стал просить занять ему денег, женщина сначала отказала, но уже буквально на следующей встречи решила выручить парня – заняла 2 тыс. руб.

“Я одолжила: мне показалась, что это немного. После этого мы начали регулярно встречаться. Я думала, что у нас завязываются серьезные отношения. Потом он заявил, что кого-то избил, и теперь, чтобы замять дело, ему требуется 200 тыс. руб. 67 тыс. руб. он якобы нашел сам, а вот 114 тыс. руб. просил у меня. Я согласилась дать деньги под расписку, но у нотариуса мы ее не заверяли. Часть денег для него я сняла с кредитной карты, а часть взяла из своих накоплений”, – говорит женщина.

Но на этом молодой человек не остановился – попросил еще 100 тыс. руб.

После этого поведение мужчины было странным отмечает сибирячка. Он то появлялся и общался и возвращал часть долга, то пропадал и переставал отвечать.

Это смутило женщину и она решила проверить жениха – результаты сибирячку не обрадовали. Оказалось, что он женат и имеет ипотечную квартиру. Однако связавшись с женой женщина узнала, что она его выгнала и живет он с другой дамой.

Проанализировав всю информацию, сибирячка поняла, что стала жертвой альфонса, который задолжал в итоге ей 350 тыс. руб.

“В общей сложности он должен мне 350 тысяч рублей. Обещал, что перепишет на меня часть какого-то земельного участка. В итоге ни денег, ни участка – одни огромные долги”, – отметила сибирячка.

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Взято отсюда