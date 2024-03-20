реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Жертва альфонса”: сибирячка влезла в кредит ради парня из мессенджера

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Жертва альфонса": сибирячка влезла в кредит ради парня из мессенджера

После того, как мужчина занял деньги, он перестал выходить на связь

42-летняя жительница Новосибирска влезла в долги ради возлюбленного и оказалась обманутой, сообщает “КП-Новосибирск”. С 32-летним мужчиной сибирячка познакомилась в группе одного мессенджера. У пары стремительно завязались отношения. 

“Он произвел впечатление успешного и решительного мужчины”, – отметила сибирячка. 

Однако уже буквально через пару свиданий, ухажер стал просить занять ему денег, женщина сначала отказала, но уже буквально на следующей встречи решила выручить парня – заняла 2 тыс. руб.

“Я одолжила: мне показалась, что это немного. После этого мы начали регулярно встречаться. Я думала, что у нас завязываются серьезные отношения. Потом он заявил, что кого-то избил, и теперь, чтобы замять дело, ему требуется 200 тыс. руб. 67  тыс. руб. он якобы нашел сам, а вот 114 тыс. руб. просил у меня. Я согласилась дать деньги под расписку, но у нотариуса мы ее не заверяли. Часть денег для него я сняла с кредитной карты, а часть взяла из своих накоплений”, – говорит женщина.

Но на этом молодой человек не остановился – попросил еще 100 тыс. руб.

После этого поведение мужчины было странным отмечает сибирячка. Он то появлялся и общался и возвращал часть долга, то пропадал и переставал отвечать.

Это смутило женщину и она решила проверить жениха – результаты сибирячку не обрадовали. Оказалось, что он женат и имеет ипотечную квартиру. Однако связавшись с женой женщина узнала, что она его выгнала и живет он с другой дамой. 

Проанализировав всю информацию, сибирячка поняла, что стала жертвой альфонса, который задолжал в итоге ей 350 тыс. руб.

“В общей сложности он должен мне 350 тысяч рублей. Обещал, что перепишет на меня часть какого-то земельного участка. В итоге ни денег, ни участка – одни огромные долги”, – отметила сибирячка.

погода в районе , точная погода на 10 дней ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными

ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными

Почти 83% россиян считают, что президентские выборы в России прошли…

Рубцовские медработники отправили посылки бойцам СВО

Рубцовские медработники отправили посылки бойцам СВО

«Дорогой солдат. Ты меня не знаешь, но я благодарна за…

Мужчина, убивший младшего брата, предстанет перед судом в Рубцовском районе

Мужчина, убивший младшего брата, предстанет перед судом в Рубцовском…

Ранее потерпевший числился пропавшим. Источник фото: unsplash.com 53-летний житель Волчихинского…

Сколько будет стоить путевка в летний детский лагерь в Алтайском крае

Сколько будет стоить путевка в летний детский лагерь в…

В Алтайском крае скоро стартует летняя оздоровительная кампания для детей…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp