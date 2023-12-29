Жесткий удар: в Бийске на АБ дети бросают снежки в проезжающие машины

Развлечение, кажущееся невинным, иногда приводит к повреждениям автомобилей

Бийчане обратили внимание на новый вид развлечения подростков: группа мальчишек, стоя на спуске с горки возле СК “Заря”, методично обстреливала снежками проезжающие по дороге автомобили, сообщает ТГ-канал “ЧП-Бийск”.

– Уже который раз замечаю, что дети 10-14 лет, собираются на горе и бросают снежками в проезжающие машины. Возможно уже есть те, кто пострадал от этих снежков. Уважаемые родители, может быть, вы узнаете своих отпрысков. Объясните своим детям, что так делать не стоит! – обратилась жительница этого района, которая засняла происходящее на телефон.

Конечно же, в первую очередь “шишки” полетели в сторону родителей, которые или не так воспитали детей, или недостаточно хорошо объяснили им, что такое хорошо, что такое плохо. Видно, что группе мальчишек, попавшим на видео очевидца, нечем заняться. Какие-то из них постарше, какие-то явно младше. Но сил докинуть тведые комья снега до дороги хватает у всех, нередки и меткие попадания.

– Это их родители так воспитывают. Ну может, если папе или маме такой снежок прилетит, тогда и дети повоспитаннее станут? – Нашли развлечение! Ну и кидались бы друг в друга! – Похоже, что не снежками кидаются, а твердыми комьями снега. Ехала во вторник из “Зари”, попали по крыше, хорошо, не в стекло, удар был достаточно жесткий.

Также бийчане отмечают, что таких ребят много и по всему городу, не только на АБ.

– На Каховской дети кидают снежки в машины.

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Взято отсюда