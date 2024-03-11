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Жестко освистали. Что за скандал произошел с Безруковым на турнире Русский вызов

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Жестко освистали. Что за скандал произошел с Безруковым на турнире Русский вызов

Сергей Безруков Фото: кадр из youtube.com

В Санкт-Петербурге на турнире шоу-программ “Русский вызов” зрители освистали Сергея Безрукова, хотя он был не участником, а членом жюри

Артиста Сергея Безрукова освистали на турнире “Русский вызов” в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости. Публике не понравилось, как артист раскритиковал одно из выступлений.

Что за скандал случился с Безруковым

Фигурист, экс-чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев выступил на турнире “Русский вызов”. Он исполнил шоу-программу под песню Владимира Высоцкого “Моя цыганская”.

Актер Сергей Безруков, находящийся в составе жюри, назвал Алиева большим мастером, но выступление подверг критике. Он отметил, что фигурист изображал алкоголика, а программа должна была быть более драматичной.

На этих словах публика освистала известного артиста. В какой-то момент из-за шума его даже стало не слышно.

Что о скандале думает Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова по фигурному катанию считает, что участие Сергея Безрукова в составе жюри свидетельствует об уважительном отношении к отечественному спорту и его силе.

“Зрители негативно оценили его замечания в адрес Алиева? Я считаю, что каждое высказанное членом жюри мнение имеет под собой основу”, – сказала Тарасова РИА Новости.

Взято отсюда

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