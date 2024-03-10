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Жесткое ДТП произошло в центре Барнаула

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Жесткое ДТП произошло в центре Барнаула

Вечером 9 марта в центре Барнаула произошла жесткая авария, в ходе которой пострадал пешеход.

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, инцидент случился в 16:20 на проспекте Красноармейском в районе дома № 111.

Установлено, что водитель-мужчина 1996 года рождения, будучи за рулем иномарки «Хендай Солярис», двигаясь по проспекту Красноармейскому от улицы Крупской в сторону улицы Молодежная, на регулируемом перекрёстке не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Ауди А5», движущемся во встречном направлении.

После этого автомобиль под управлением водителя-мужчины 2002 года рождения отбросило на находящегося на тротуаре пешехода – женщину 1982 года рождения.

В результате ДТП пешеход доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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Взято отсюда.

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