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Пластиковые окна в Горняке

Жильцы барнаульского дома возмущаются отсутствием ремонта протекающей крыши

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Жильцы пожаловались, что крыша их дома остается в плачевном состоянии, несмотря на все обещания привести ее в порядок и отремонтировать

В Барнауле рассказали о проблемной крыше в доме на улице Матросова, 7б. Об этом они написали в группе “Черное и Белое Барнаул” в Telegram-канале.

Так, по словам жильцов, крыша у их доме как бежала, так и бежит. При этом никакого ремонта в здании не проводят.

На фото, которые опубликовал горожанин, видно почерневшие потолок и стены в местах протечек. На полу же вдоль стен выставлены различные емкости для сбора воды.

“Скоро плиты просто упадут в квартиры. В душе помыться невозможно, бежит кругом вода, следующая инстанция это правительство президента РФ”, – пишет барнаулец.

Жители Барнаула просят властей еще раз обратить внимание на их дом.

Ранее стало известно, что жители неаварийной двухэтажки на Чкалова опасаются обрушения дома. Так, в здании уже упала подпорка, которая придерживала потолок.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
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