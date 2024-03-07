Жители многоквартирного дома на ул. Антона Петрова, 215 утверждают, что проблема появилась с начала текущей недели, однако управляющая компания на их жалобы не реагирует

Жильцы барнаульской пятиэтажки на ул. Антона Петрова, 215 пожаловались “Толку” на невыносимую вонь, которая идет из подвала и распространяется по подъездам. Старшая по дому Ирина Кожева утверждает, что проблема появилась 4 марта, но управляющая компания “ДЕЗ-2 Ленинского района”, с ее слов, на ситуацию практически не реагирует.

Как отмечает собеседница, единственное, что сделали в УК, это прислали ей фото из подвала, подтверждающее, что в нем нет подтопления, однако неприятный запах при этом никуда не делся:

Взято отсюда