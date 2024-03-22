Жильцы дома на пр. Строителей в Барнауле пытались предотвратить обрушение фасада

В январе текущего года жители проблемной пятиэтажки направляли коллективную жалобу в прокуратуру Железнодорожного района на управляющую компанию “Первая”

Жильцы барнаульской пятиэтажки на пр. Строителей, 4, где накануне произошло обрушение части фасада , еще в январе текущего года жаловались в прокуратуру Железнодорожного района на бездействие сотрудников управляющей компании “Первая“. Об этом они рассказали журналистам “Толка” во время визита редакции на место происшествия.

“Домом никто не занимается”

Один из жильцов проблемной пятиэтажки рассказал “Толку” о том, что фактически ей давно попросту никто не занимается.

21 марта, 12:11 В Барнауле рухнула часть фасада дома на проспекте Строителей

Специализированная организация проводит обследование конструкции здания. После получения заключения власти примут решение о дальнейших действиях

По словам мужчины, одна из основных проблем дома заключается в том, что во время очистки кровли от снега и наледи ее повредили и сбили некоторые водостоки. Устранять эти повреждения никто не стал. Во время таяния снега на крыше вода попала на фасад.

Собеседник отметил, что на самом деле он начал рушиться еще в начале текущей недели.

По его наблюдениям, в среду, 20 марта, огородили проход в детскую стоматологическую поликлинику №1, которая находится в этом же доме. Тогда же маленьких пациентов и их родителей начали запускать со двора.

“У нас ведь не только фасад. Хоть чего коснись. Однажды вызвал слесаря от управляющей компании. Он мне десятку насчитал, чтобы кран заменить на батарее. В подъезде штукатурка людям на головы валиться. Никому дела нет“, – рассказал житель пятого этажа.

Прокуратура внесла представление

Как раз накануне, 21 марта, жители пятиэтажки на пр. Строителей, 4 должны были собраться на очередное собрание. В подъездах по этому поводу приклеили рукописное объявление.

Также на стенах подъезда расклеен ответ прокуратуры Железнодорожного района на коллективную жалобу жителей по поводу управляющей компании “Первая“, обслуживающей проблемную пятиэтажку.

на стенах подъездов дома приклеены ответы районной прокуратуры и обращение управляющей компании Фото: Виталий Барабаш

“В ходе проверки установлено, что на фасаде многоквартирного дома №4 по пр. Строителей имеются местами обрушения штукатурки и окрасочного слоя, трещины в штукатурке, имеются ослабленные участки штукатурки, цоколь многоквартирного дома имеет многочисленные разрушения по всему периметру, в том числе разрушения до кирпичной кладки“, – говорится в ответе прокурора Железнодорожного района Владимира Елизарова.

В этом же документе указано, что директору УК “Первая” внесено представление об устранении нарушений закона.

В барнаульском доме на пр. Строителей, 4 произошло обрушение фасада Фото: Виталий Барабаш

Рядом с ответом прокурора на стене подъезда “красуется” объявление, якобы от администрации УК “Первая“. В нем говорится о том, что с декабря 2023 года в управляющей компании отсутствуют средства на текущее содержание всех домов, находящихся в управлении.

“Деньги с расчетного счета списываются по искам за должников жителей неплательщиков коммунальных услуг“, – говорится в этом же объявлении.

“Ты туда не ходи, ты сюда ходи”

Напомним, после обрушения фасада пятиэтажки на пр. Строителей, 4 на месте ЧП побывал глава города Вячеслав Франк. Также проблемный дом осмотрел начальник управления ГО ЧС Владимир Драчев.

Глава города дал поручение обеспечить безопасность для горожан в районе проведения работ.

В барнаульском доме на пр. Строителей, 4 произошло обрушение фасада Фото: Виталий Барабаш

Непосредственно на месте ЧП специально для “Толка” прокомментировал ситуацию глава Железнодорожного района Барнаула Андрей Курышин:

“Вследствие погодных условий произошло отслоение штукатурки и выпадение элементов кирпичной кладки балконов. На объекте введен режим повышенной готовности. Проведено ограничение движения пешеходов на участке, где возможно дальнейшее выпадение элементов. Организован коридор безопасности для движения пешеходов“.

Собеседник добавил, что в течение дня, 21 марта, на доме проводились работы по демонтажу отслоившейся штукатурки.

“Ждем заключение специализированной организации для планирования дальнейших действий“, – добавил Курышин.

Помимо ограничения движения по тротуару вдоль проблемного дома, власти приняли решение о временном переносе остановки “Аптека” на 50 метров вверх по проспекту Строителей.

Взято отсюда.

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