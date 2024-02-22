Батарея. Отопление. Отопительный сезон Фото: images.pexels.com

Жильцы многоквартирного дома на ул. Веры Кащеевой, 2 сообщили о проблемах с отоплением, а жители дома на ул. Попова, 91 заявили, что остались в морозы без горячей воды

Жители двух многоквартирных домов Барнаула заявили о проблемах с отоплением и горячим водоснабжением в сообществе Barnaul22. Жильцы девятиэтажки на ул. Веры Кащеевой, 2 пожаловались на холод в квартирах, а жители десятиэтажки на ул. Попова, 91 рассказали о том, что уже третий день остаются без горячей воды.

За жалобой последовала реакция

Так, житель дома на ул. Веры Кащеевой, 2 по имени Аркадий напомнил о том, что не прошло и трех лет, после того как проблемы с отоплением многоэтажки освещали телевизионщики:

Взято отсюда