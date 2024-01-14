Взятка. Деньги Фото: pixabay.com

Мужчину обвиняют в восьми эпизодах передачи взятки. Как оказалось, сотрудники Госавтоинспекции и права, которые они выдавали, были ненастоящими

В Горно-Алтайске завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в совершении коррупционных преступлений, сообщили в СУ СКР по Республике Алтай. Он стал посредником во взяточничестве по восьми эпизодам.

В период с января 2022 года по март 2023 года мужчина получал деньги от жителей региона, которые хотели права без сдачи экзаменов. Взятки в размере от 50 до 120 тысяч рублей он перечислял якобы сотруднику Госавтоинспекции, оставляя часть денег себе в качестве вознаграждения.

Следствие выяснило, что правоохранителями представились некие неустановленные лица, а полученные от них водительские удостоверения оказались поддельными.

Уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ с обвинительным заключением направили прокурору.

Ранее в Барнауле начальника профильного отдела полиции обвинили в получении крупной взятки.

Взято отсюда