Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"
Мужчина несколько дней назад уехал в Бийск и перестал выходить на связь. Родственники обратились к волонтерам – ведутся поиски
30-летний житель села Майма Майминского района Республики Алтай Денис Табакаев пропал без вести, сообщает “Национальный Центр-Республика Алтай/поиск людей”.
Ориентировка Фото: vk.com/sled_altay
Согласно ориентировке вечером 1 марта мужчина уехал в Бийск к подруге на своем автомобиле. Домой он должен был вернуться 3 марта, однако до сих пор его местонахождение неизвестно.
- Приметы: автомобиль Toyota Corolla белого цвета с номером Н215ВА04;
- Особые приметы: на голове пучок седых волос;
- Был одет: черная куртка, черная толстовка.
Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавшем, позвонить по телефону 112.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пропал рабочий после того, как вышел из птицефабрики.
Взято отсюда