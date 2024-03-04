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Житель Алтая поехал на автомобиле в гости к подруге и пропал

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Житель Алтая поехал на автомобиле в гости к подруге и пропал

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Мужчина несколько дней назад уехал в Бийск и перестал выходить на связь. Родственники обратились к волонтерам – ведутся поиски

30-летний житель села Майма Майминского района Республики Алтай Денис Табакаев пропал без вести, сообщает “Национальный Центр-Республика Алтай/поиск людей”.

Житель Алтая поехал на автомобиле в гости к подруге и пропал

Ориентировка Фото: vk.com/sled_altay

Согласно ориентировке вечером 1 марта мужчина уехал в Бийск к подруге на своем автомобиле. Домой он должен был вернуться 3 марта, однако до сих пор его местонахождение неизвестно.

  • Приметы: автомобиль Toyota Corolla белого цвета с номером Н215ВА04;
  • Особые приметы: на голове пучок седых волос;
  • Был одет: черная куртка, черная толстовка.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавшем, позвонить по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пропал рабочий после того, как вышел из птицефабрики.

Взято отсюда

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