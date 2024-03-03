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Житель Алтая погиб во время освобождения Авдеевки

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Житель Алтая погиб во время освобождения Авдеевки

Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Уроженец Республики Алтай отправился в зону спецоперации добровольцем. 4 марта на родине состоится церемония прощания с погибшим

В селе Иогач Турочакского района Республики Алтай 4 марта пройдет прощание с военнослужащим Сергеем Спиглазовым, погибшим в зоне СВО, сообщает “Горно-Алтайск” в Telegram.

Житель Алтая отправился на фронт добровольцем в начале января этого года. Воевал в отряде “Шторм” в звании рядовой. Погиб при освобождении Авдеевки 12 февраля.

У него остались двое детей: семилетняя дочь и пятилетний сын.

Прощание с военнослужащим состоится 4 марта в с. Иогач по ул. Лесная.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске простятся с 48-летним участником спецоперации.

Взято отсюда

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