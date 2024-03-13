Житель Алтая тайно завладел интимными фото экс-любимой и отправил их знакомым

Жителя Республики Алтай будут судить за распространение порнографических материалов

Мужчина тайно переслал себе через мессенджер несколько фотографий эротического характера

51-летнего житель Улаганского района Республики Алтай решил отомстить возлюбленной, которая ее бросила, но попал под уголовное дело. Он тайно получил ее интимные снимки и разослал их родственникам и знакомым. Подробности рассказали в пресс-службе регионального СК.

Следствие установило, что в июле 2023 года в селе Мендур-Соккон Усть-Канского района женщина забыла свой телефон в машине у возлюбленного. Прежде, чем вернуть смартфон, мужчина воспользовался моментом и тайно переслал себе через мессенджер несколько ее фотографий эротического характера, которые сохранил в галерее.

Через некоторое время пара рассталась по инициативе женщины. Мужчина обижался и ревновал. В ноябре того же года он решил отомстить бывшей возлюбленной и переслал указанные фотографии родственникам и знакомым потерпевшей.

Мужчина обвиняется в совершении преступлении по ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконные собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия) и по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Обвиняемый свою вину признал, в содеянном раскаялся. По статье о нарушении неприкосновенности частной жизни максимальное наказание, предусмотренное уголовным кодексом – лишение свободы на до двух лет. А вот за распространение порнографических материалов срок уже составляет от двух до шести лет колонии. Точку в этом деле поставит суд.

Напомним, ранее на Алтае престарелого мужчину отправили в колонию за надругательства над женой.

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Взято отсюда

13.03.2024