Полиция. ППС Фото: МВД России

Мужчину чем-то не устроил ремонт бордюров и он стал предъявлять претензии рабочим. В конфликт вмешалась полиция, но дебошира это не остановило

В Горно-Алтайске будут судить местного жителя за оскорбление и применение насилия в отношении полицейских, сообщили в СУ СКР по Республике Алтай.

Инцидент произошел 13 июля вечером. 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения развязал конфликт с рабочими, которые делали ремонт бордюров в районе автовокзала.

В ответ на попытку сотрудников полиции успокоить его дебошир оскорбил представителей власти матом и пнул одного из полицейских по ноге.

Уголовное дело передали на рассмотрение суда.

Ранее в Чемале 17-летнего подростка доставили в больницу с ножевым ранением после конфликта из-за девушки.

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