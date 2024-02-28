А полиции сказал, что забыл вещи, поэтому вскрыл дверь в магазин

28 февраля 2024, 16:0030Написать комментарий

Житель Бийска взломал замок в один из барнаульских ТЦ и украл жидкость для вейпов. Ему хватило 400 упаковок общей суммой 70 тысяч рублей. Об инциденте NGS22.RU рассказал Сергей Карбаинов, помощник прокурора Железнодорожного района.

Житель наукограда убедился, что в магазине никого нет и пошел на склад, где и взял упаковки. Похищенным товаром он «распорядился по своему усмотрению», уточнил Карбаинов.

Бийчанин признал вину, однако сказал, что у него была причина для взлома. Мужчина заявил, что забыл в магазине вещи и ему не оставалось ничего другого, кроме как взломать дверь.

Бийчанина осудили на год и восемь месяцев по статье о краже.

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Взято Источник

28.02.2024