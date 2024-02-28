реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Житель Алтая вломился в магазин и украл жидкость для вейпов на 70 тысяч

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

А полиции сказал, что забыл вещи, поэтому вскрыл дверь в магазин

28 февраля 2024, 16:0030Написать комментарий

Житель Алтая вломился в магазин и украл жидкость для вейпов на 70 тысяч

Житель Бийска взломал замок в один из барнаульских ТЦ и украл жидкость для вейпов. Ему хватило 400 упаковок общей суммой 70 тысяч рублей. Об инциденте NGS22.RU рассказал Сергей Карбаинов, помощник прокурора Железнодорожного района.

Житель наукограда убедился, что в магазине никого нет и пошел на склад, где и взял упаковки. Похищенным товаром он «распорядился по своему усмотрению», уточнил Карбаинов.

Бийчанин признал вину, однако сказал, что у него была причина для взлома. Мужчина заявил, что забыл в магазине вещи и ему не оставалось ничего другого, кроме как взломать дверь.

Бийчанина осудили на год и восемь месяцев по статье о краже.

Читать наши новости можно и в Telegram! Чтобы не пропускать интересные материалы и всегда быть в курсе событий, присоединяйтесь к NGS22.RU по ссылке.

Если вы стали очевидцем происшествия, сообщите нам по телефону +7 (912) 222-00-14.

Взято Источник
28.02.2024

горняк22 телеграм
О жизненных уроках, смыслах, патриотизме…: разговор гендиректора общества “Знание” Максима Древаля со студентами

О жизненных уроках, смыслах, патриотизме…: разговор гендиректора общества “Знание” Максима Древаля со студентами

28 февраля Алтайский педагогический университет посетил Максим Алексеевич Древаль, Генеральный…

Узнать больше
В Алтайском ГАУ конференция сторонников ресурсосберегающей технологии No-Till

В Алтайском ГАУ конференция сторонников ресурсосберегающей технологии No-Till

Сегодня, 28 февраля, в Алтайском государственном аграрном университете стартовала XII…

Узнать больше
Почти 80 млн. рублей привлекли в регион жители Алтайского края при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Почти 80 млн. рублей привлекли в регион жители Алтайского края при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Почти 80 млн. рублей привлекли в регион жители Алтайского края…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp