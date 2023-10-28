Суд Фото: Толк

Мужчина напал на врача, так как ему не понравилось, что специалист отказался подписывать справку о прохождении медицинского осмотра

Жителя Благовещенского осудили за нападение на врача во время приема, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края

Мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ. Отмечается, что у него есть судимость за преступление, совершенное с применением насилия.

Как выяснилось, мужчина пришел в Благовещенскую ЦРБ, чтобы пройти медосмотр для трудоустройства. Однако во время приема разговор не задался: сельчанин вышел из себя, схватил за шею психиатра и начал ее сдавливать. Причиной такого поступка стало то, что врач заподозрила у пациента психическое заболевание и отказалась подписывать медосмотр. Всё происходящее злоумышленник снимал на камеру.

Ранее сообщалось, что в Барнауле пьяный пациент с собутыльником серьезно избили водителя скорой помощи.

Источник

город горняк

горняк22