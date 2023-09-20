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Житель Алтайского края до смерти избил родного брата за прогул на работе - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Житель Алтайского края до смерти избил родного брата за прогул на работе

ГОРНЯК2201 mins

Справедливость, суд Фото: unsplash.com

Мужчина остался недоволен тем, что его родной брат не пришел на работу, на которую он его устроил. В порыве гнева он избил родственника

Житель Благовещенского района получил 8 лет колонии строгого режима за гибель родного брата, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Его осудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Как стало известно, в конце ноября 2022 года в поселке Благовещенка мужчина узнал, что его родной брат не вышел на работу, которую он ему нашел. Поняв, что родственник распивает алкоголь, осужденный пришел к нему домой и стал избивать брата. После чего ушел с места происшествия. Пострадавший через несколько дней скончался от полученных травм.

Суд признал сельчанина виновным и назначил ему наказание.

Ранее сообщалось, что в Барнауле администратор магазина до смерти избил посетителя. Причиной конфликта стало то, что родной брат посетителя якобы не оплатил товар.

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