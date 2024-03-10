Нападение с ножом Фото: unsplash.com

Родственник в ссоре вступился не за брата, а за его оппонента. Обиженный сельчанин решил отомстить и взялся за кухонный нож

Житель Егорьевского района обвиняется в покушении на убийство родственника, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, вечером 1 марта около кафе в одном из сел района между 40-летним обвиняемым и посетителем заведения произошел конфликт, при этом двоюродный брат фигуранта вступился за его оппонента. Затаив обиду на родственника, обвиняемый ушел к себе домой и, взяв кухонный нож, направился к нему.

Находясь на территории домовладения брата он нанес ему три ножевых ранения в живот. Мужчина не довел свой преступный умысел до конца по независящем от него обстоятельствам — 35-летнему потерпевшему удалось убежать. Позже его госпитализировали и успели оказать помощь.

Известно, что нападавший уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, но на путь исправления не встал. Его взяли под стражу.

Ранее барнаулец, который в автобусе угрожал школьнику ножом, отправился в колонию.

Взято отсюда