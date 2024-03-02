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Житель Алтайского края хотел выиграть на ставках на спорт, но проиграл аферистам

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Житель Алтайского края хотел выиграть на ставках на спорт, но проиграл аферистам

О том, что с ним общаются аферисты, парень понял не сразу

В Барнауле злоумышленники обманули местного жителя, под предлогом ставок на спорт, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В полиции с заявлением о мошенничестве обратился  25-летний барнаулец. Молодой человек рассказал, что в одном из популярных мессенджеров нашел группу, в которой предлагалось заработать ставками на спорт. Вступив в группу, с молодым человеком вскоре связался неизвестный и стал инструктировать, как делать ставки на спортивные мероприятия.

По указанию “консультанта”, парень перечислил на указанный номер банковского счета личные накопления в размере около 20 тыс. руб. Вскоре от жителя краевой столицы потребовали перевести еще денежные средства, но тот отказался.

После этого молодого человека заблокировали и удалили из группы. Тогда парень понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Взято отсюда

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