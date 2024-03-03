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Житель Алтайского края из ружья расстрелял семью и попал в колонию

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Житель Алтайского края из ружья расстрелял семью и попал в колонию

Ружье Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Мужчина ненавидел супругов, и в один из дней решил с ними расправиться. Суд вынес ему обвинительный приговор и отправил в колонию

49-летний житель Кулундинского района получил срок за убийство мужчины и покушение на его жену, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

Как выяснилось, с 2020 года мужчина часто конфликтовал с супругами в одном из сел района. Утром 13 июня 2021 года он взял ружье, зарегистрированное на его сожительницу, и поехал к дому знакомого. Там он несколько раз выстрелил в 37-летнего мужчину, который от полученных ран скончался на месте. После этого он выстрелил в сторону хозяйки, которая выбежала на шум и пыталась остановить стрелка.

Однако женщина увернулась от выстрела и таким образом сохранила себе жизнь.

Суд назначил сельчанину наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в алтайском селе мужчина открыл огонь из-за шума в баре.

Взято отсюда

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