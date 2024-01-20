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Житель Алтайского края на протяжении двух лет совращал падчерицу

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Житель Алтайского края на протяжении двух лет совращал падчерицу

Несколько лет девочка испытывала издевательства со стороны отчима

В Барнауле правоохранители задержали 65-летнего мужчину, который на протяжении двух лет совращал малолетнюю падчерицу, сообщает РЕН ТВ,

Супруга уличила мужчину в насилии над девочкой еще в 2019 году. Женщина готовила ужин на кухне и решила позвать мужа с дочкой к столу. Но когда вошла в комнату, то увидела, как отчим совращает 7-летнюю девочку. Тогда мужчина пообещал, что “больше не будет” – никому про насилие рассказывать не стали”.

Однако барнаулец выполнять обещание не собирался – на протяжении двух лет он периодически издевался на падчерицей.

Девочка рассказала маме о насилии в январе 2021 года, но тогда женщина не стала обращаться в полицию, поскольку “материально зависела” от супруга.

В январе 2022 года пара развелась, и в 2023 году мать девочки рассказала новому супругу о событиях прошлых лет. Только тогда о произошедшем стало известно полиции.

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Взято отсюда

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