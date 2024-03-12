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Житель Алтайского края отсудил 150 тыс. руб. за то, что поскользнулся в подъезде

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Житель Алтайского края отсудил 150 тыс. руб. за то, что поскользнулся в подъезде

Мужчина получил тупую травму руки

В Алтайском крае мужчина отсудил у управляющей компании 150 тыс. руб. за то, что поскользнулся в подъезде одного из домов, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что мужчина поскользнулся на плитке в тамбуре подъезда и упал на бетонную площадку перед входом, вследствие чего получил тупую травму руки.

Суд решил, что вред здоровью был причинен по вине управляющей компании, так как напольное покрытие в подъезде было частично разрушено.

Решение суда вступило в законную силу и находится на контроле прокуратуры.

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Взято отсюда

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