Житель Алтайского края отсудил 150 тысяч рублей за падение на скользкой плитке в подъезде

Решение суда вступило в законную силу.

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Прокуратура Алтайского края поддержала иск гражданина в адрес управляющей компании. Мужчина поскользнулся на плитке в тамбуре подъезда, упал на бетонную площадку перед входом и получил тупую травму руки.

Суд посчитал, что вред здоровью причинён по вине управляющей компании, ненадлежащим образом оказывающей услуги по содержанию общего имущества собственников многоквартирного жилого дома.

В пользу заявителя взыскали компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Взято отсюда.

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