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Житель Алтайского края погасил долг по алиментам после ареста земельного участка

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Житель Алтайского края погасил долг по алиментам после ареста земельного участка

Алиментщик оперативно оплатил необходимую сумму долга

Житель Новоалтайска оплатил долг по алиментам после того, как судебные приставы арестовали земельный участок, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю. После ареста земельного участка мужчина полностью погасил долг по алиментным платежам в размере более 115 тыс. руб.

По судебному решению мужчина должен ежемесячно выплачивать ¼ долю всех видов заработка на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако добровольно перечислять денежные средства он отказывался. Сотрудником органа принудительного исполнения в отношении неплательщика было возбуждено исполнительное производство.

Должник требования исполнительного документа не исполнил.

В результате судебный пристав установил у мужчины наличие недвижимого имущества. В собственности должника был земельный участок в одном из местных садоводств. В отношении данного имущества был составлен акт описи  и ареста.

Лишаться имущества алиментщик не пожелал и оперативно изыскал необходимую сумму для погашения долга в полном объеме.

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Взято отсюда

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