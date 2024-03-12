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Житель Алтайского края поскользнулся в подъезде и отсудил 150 тысяч рублей

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Житель Алтайского края поскользнулся в подъезде и отсудил 150 тысяч рублей

Подъезд Фото: pixabay.com

В результате падения мужчина получил тупую травму руки. Суд решил, что инцидент произошел по вине управляющей компании, и взыскал моральную компенсацию

В Алтайском крае мужчина поскользнулся в подъезде одного из домов и отсудил у управляющей компании 150 тысяч рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В результате падения в тамбуре мужчина упал на бетонную площадку перед входом. Он получил тупую травму руки и подал в суд с требованием выплатить ему моральную компенсацию. Суд решил, что вред здоровью был причинен по вине управляющей компании, так как напольное покрытие в подъезде было частично разрушено.

Решение суда вступило в законную силу и находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби пострадавшей от удара качелями женщине выплатили компенсацию морального вреда. Сумма выплаты составила 25 тысяч рублей.

Взято отсюда

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