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Житель Алтайского края пострадал в ДТП на Улаганском тракте

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Водитель ВАЗа получил травмы и обратился в больницу, но госпитализация ему не потребовалась. Полицейские составили на него административный материал

1 марта на Улаганском тракте недалеко от села Акташ столкнулись ВАЗ-21102 и Chevrolet Niva, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

По данным полиции, 41-летний житель Алтайского края за рулем ВАЗ не выдержал боковой интервал и столкнулся со встречным автомобилем, за рулем которого находился 69-летний местный житель.

Водитель ВАЗа обратился в Акташскую больницу, но госпитализация ему не потребовалась. Полицейские составили на мужчину материал по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда).

Ранее в селе Шебалино Республики Алтай 33-летний лишенный прав мужчина устроил ДТП.

Взято отсюда

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