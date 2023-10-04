Житель Алтайского края потерял более 1 млн рублей при попытке вызвать путану

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Молодой человек через интернет связался со жрицей любви, которая рассказала ему, на каких условиях она готова к нему приехать

В Рубцовске 23-летний местный житель перечислил мошенникам 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По словам потерпевшего, в Сети он нашел сайт с объявлениями об оказании интимных услуг и позвонил по одному из них. Парню ответила девушка, которая объяснила, что ему нужно внести предоплату и оплатить страховку. Деньги молодому человеку пообещали вернуть после оказания услуги.

После этого с жителем Рубцовска связался неизвестный мужчина, который заявил, что ему нужно перевести 58,5 тысяч рублей. Молодой человек выполнил все требования звонящего, однако собеседник настоял на том, что деньги не получил.

Тогда парень сделал еще два перевода по 58,5 тысяч рублей, а позже совершил еще пять транзакций, лишившись более чем 1 млн рублей.

Однако интимуслугу молодому человеку так и не оказали, а деньги не вернули. Он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

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