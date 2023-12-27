Среди персонажей легенд и сказок, а также фигур животных нашлось место новогодней елке. Она, так же как и скульптуры с домом, украшена гирляндами

Житель села Романово Алтайского края создал “новогоднюю сказку” во дворе своего дома. Он украсил дом множеством разноцветных гирлянд, а рядом со зданием разместил фигуры сказочных персонажей и светящихся животных. Кадры из необычного двора опубликовали в группе “Черное и Белое Барнаул” в соцсети “ВКонтакте”.

Жителя красочного дома зовут Сергей Ушаков. Территорию дома он украсил вплоть до ограды: на ней он развесил светящиеся снежинки. Во дворе житель Романово разместил фигуры волка, оленя, дракона, орла, дельфинов, а также персонажей легенд и сказок. Так, по словам автора видео, среди них оказались Посейдон, Данила Кузнец и русалка.

Ранее сообщалось, что скульптор из Лысьвы Пермского края Николай Карелов создает снежные фигуры на крышах жилых домов. Автор снежных животных и узоров называет свою деятельность “ваянием по сугробам”. Так, он создал фигуры медведя, орла и змеи.

Взято отсюда