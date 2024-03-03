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Житель Алтайского края расстрелял семью знакомых из ружья и попал в колонию

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Житель Алтайского края расстрелял семью знакомых из ружья и попал в колонию

Мужчина признан виновным в совершении убийства и покушении на убийство двух лиц

49-летний житель Кулундинского района, стрелявший из ружья в семью, признан виновным в убийстве знакомого и покушении на убийство его супруги, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

У мужчины были неоднократные конфликты с супругами одного из сел Кулундинского района, они буквально ненавидели друг друга. Рано утром 13 июня 2021 года злоумышленник, взяв зарегистрированное на сожительницу ружье, на личном автомобиле приехал к дому знакомого. Он наставил на мужчину оружие и выстрелил не менее пяти раз, из-за чего 37-летний потерпевший скончался на месте происшествия. 

После этого мужчина выстрелил в сторону хозяйки, но женщине удалось увернуться от выстрела. 

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Взято отсюда

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