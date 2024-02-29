Житель Алтайского края стал фигурантом дела за незаконный сбыт наркотиков

Дело заведено по статье “Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере”

В Республике Алтай сотрудники УФСБ задержали наркоторговцев с крупной партией “синтетики”, сообщает НГА.

Задержанными оказались 19-летняя жительница Усть-Коксинского района и ранее судимый 29-летний житель Алтайского края. Молодые люди занимались фасовкой и распространением через “закладки” синтетического наркотического средства. Свою преступную деятельность они вели в Горно-Алтайске и близлежащих населенных пунктах.

В ходе проверки у задержанных изъяли более 500 граммов наркотика N-метилэфедрон. Также у них обнаружили и изъяли пакеты и весы для фасовки наркотических средств.

В отношении девушки СУСК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере). Житель Алтайского края стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Задержанные заключены под стражу.

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