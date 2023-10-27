Житель Алтайского края стал фигурантом уголовного дела за отстрел двух лосей на территории заказника

В Алтайском крае в Межмуниципальный отдел МВД России «Алейский» с сообщением обратился егерь, который пояснил, что при объезде охотничьих угодий на охраняемой территории Государственного природного комплексного заказника краевого значения «Уржумский» он обнаружил две туши молодых лосей.

По прибытию на место происшествия полицейские обследовали прилегающую территорию и задержали нескольких мужчин, снаряженных охотничьим оружием.

При разбирательстве стражи правопорядка выяснили, что к нелегальному отстрелу диких животных причастен житель города Алейска 1985 года рождения. Со слов подозреваемого, он с друзьями отправился на охоту к границе Алейского и Усть-Калманского районов, однако не заметил, как зашёл на территорию заказника. При этом у мужчины имелось разрешение лишь на добычу косули и кабана, но ни то, ни другое парнокопытное ему не встретилось, поэтому браконьер незаконно застрелил двух лосей.

Сумма ущерба, причинённого в результате противоправных действий злоумышленника, составила 1 120 000 рублей.

Дознанием территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, г» части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период предварительного расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

горняк



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