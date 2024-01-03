Житель Алтайского края стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Спасибо интернету! – 2023»

Всероссийский конкурс «Спасибо интернету!», который направлен на повышение компьютерной грамотности старшего поколения, в этом году состоялся в девятый раз. На него поступило более 5,5 тыс. заявок из 77 регионов России.

Жители Алтайского края направили на конкурс 46 работ. Две из них заняли призовые места. Так, третье место в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» завоевал 61-летний бийчанин Евгений Порубов. В своей работе «Польза технологий» он поделился опытом регистрации на портале госуслуг для оформления справок.

62-летний Юрий Журавлев из Кулунды стал абсолютным победителем в номинации «Я — интернет-звезда», пишет региональное Минсоцзащиты.

«Когда в стране появился интернет, то много информации можно было почерпнуть уже из Сети. Я стал интересоваться информацией про самоделки. Пересмотрел кучу сайтов. Затем открыл свои видеоканалы, где стал выкладывать свои разработки. Сейчас у меня более 17 тысяч подписчиков и более 5 миллионов просмотров», — рассказал победитель.

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