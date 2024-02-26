Лотерея "Рапидо" Фото: пресс-служба "Столото"

Житель края купил лотерейку в мобильном приложении на пять тиражей подряд и стал миллионером. Пока за выигрышем он не обратился

Житель Алтайского края 25 февраля выиграл в лотерее “Рапидо 2.0” 3,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе “Столото”.

Известно, что выигрышный билет везунчик купил в мобильном приложении. Победитель еще не обратился за призом.

“Возможно, он еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что участник купил билет на пять тиражей подряд за 300 рублей и за считаные минуты стал миллионером”, – рассказали организаторы.

Ранее в аналогичной лотерее житель края выиграл приз в 5,3 млн рублей.

Взято отсюда