Житель Алтайского края выплатил алименты, став фигурантом уголовного дела

Мужчина игнорировал свой родительский долг
Житель Алтайского края оплатил 1 млн руб. алиментов после возбуждения в отношении него уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю.
В отделении судебных приставов Барнаула на исполнении находилось исполнительное производство в отношении 36-летнего жителя краевой столицы.
Мужчина, несмотря на решение суда о выплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, игнорировал свой родительский долг. В результате взыскатель направил исполнительный документ на принудительное исполнение.
Так как алиментщик официально трудоустроен не был, судебный пристав – исполнитель ограничил должника в праве выезда за пределы РФ. Ранее гражданин привлекался за неуплату алиментов к административной ответственности.
По решению суда ему было назначено 60 часов обязательных работ. Но и после отработки назначенных часов должник не предпринял мер по трудоустройству и погашению задолженности.
В результате в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Данная мера оказалась действенной. В кратчайший срок должник полностью погасил образовавшуюся задолженность по алиментам. Права несовершеннолетнего ребенка восстановлены.
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Взято отсюда