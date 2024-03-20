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Житель Алтайского края убил брата, спрятал тело в зарослях и полгода скрывал

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Житель Алтайского края убил брата, спрятал тело в зарослях и полгода скрывал

Справедливость, суд Фото: unsplash.com

Мужчина испытывал неприязненные чувства к своему брату, с которым вместе жил. В один из дней он сильно избил его, после чего пострадавший скончался

53-летний житель одного из сел Волчихинского района пойдет под суд за гибель брата, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета.

5 июня 2023 года мужчина у себя дома избил своего 47-летнего брата, с которым вместе жил. Он нанес ему несколько ударов кулаком по лицу.

Через некоторое время он обнаружил, что родственник не подает признаков жизни. Испугавшись, сельчанин на садовой тележке вывез тело в заросли деревьев вблизи села. После этого он обратился к правоохранителям с заявлением о пропаже брата.

Долгое время он пытался ввести следствие в заблуждение. Однако в ноябре 2023 года он все же признался в содеянном и показал место, где спрятал тело.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула скрыла убийство приятеля и сшила мешок для его трупа.

Взято отсюда

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