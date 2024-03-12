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Житель Алтайского края узнал о внучке после смерти погибшего на СВО сына

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Житель Алтайского края узнал о внучке после смерти погибшего на СВО сына

Суд. Судебное разбирательство. Приговор Фото: pixabay.com

После смерти сына мужчина неожиданно узнал, что у него якобы есть внучка, которую родила бывшая невестка. Не поверив женщине, он пошел в суд

В Алтайском крае в суд обратился отец военнослужащего, который погиб во время проведения спецоперации, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Поводом для обращения послужило следующее. Собирая документы для оформления мер соцподдержки, которая полагается семьям погибших бойцов СВО, мужчина узнал, что у него есть внучка. Новость стала для него неожиданностью, ведь ни он сам, ни его умерший сын о таком не подозревали.

Мужчина засомневался, что отцом действительно является его сын, поскольку тот развелся с матерью девочки, после чего они не жили вместе. Однако спустя год она родила ребенка. Об этом отец участника СВО и рассказал в суде, прося провести генетическую экспертизу.

На судебном заседании женщина признала исковые требования и заявила, что не будет претендовать на меры социальной поддержки.

Напомним, что в Семейном кодексе РФ ребенок, рожденный в течение 300 дней после развода родителей, автоматически считается сыном или дочерью бывшего супруга. Для оформления отцовства нужно лишь предоставить свидетельство о браке. Оспорить же это можно только через суд.

Ранее в Сибири родители погибшего на СВО бойца пошли в суд из-за выплат. Мать военнослужащего захотела лишить отца своего сына права на выплату, поскольку тот не принимал участие в воспитании общего ребенка.

Взято отсюда

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